À Lisbonne, Maroc et Portugal relancent leur partenariat

Le Premier ministre portugais Antonio Costa et son homologue marocain Aziz Akhannouch à Lisbonne, le 12 mai 2023. © CARLOS COSTA/AFP

Après six années de pause dues à la pandémie de Covid-19, les réunions de haut niveau (RHN) Maroc-Portugal reprennent, sous le thème de la « Confirmation d’un partenariat stratégique exemplaire ». Hasard du calendrier ou symbolique délibérée : ce 14e sommet, qui devait avoir lieu en 2020, intervient l’année du 250e anniversaire du traité de paix et du 30e anniversaire du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération qui unit les deux pays.