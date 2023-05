Les supporters sénégalais lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 entre le Sénégal et l’Égypte au Stade d’Olembé à Yaoundé, le 6 février 2022. © Daniel Beloumou Olomo/AFP

La Confédération africaine de football (CAF) avait initialement annoncé que six pays étaient candidats à l’organisation de la CAN 2027, qui devrait être attribuée en septembre prochain : l’Algérie, qui postule déjà pour l’édition 2025, l’Égypte, le Botswana et un trio inédit composé de la Tanzanie, du Kenya et de l’Ouganda.

Quelques jours plus tard, le 3 mai, le football africain apprenait que la liste des prétendants s’allongeait avec l’entrée en lice d’un autre candidat sérieux : le Sénégal.