Au Mali, le massacre de Moura a fait « au moins 500 morts », selon l’ONU

Pick-up militaire et véhicule blindé « Bastion » des Fama dans la région des trois frontières à Gourma, en janvier 2021. © FREDERIC PETRY/Hans Lucas via AFP

L’armée malienne et ses supplétifs russes du groupe paramilitaire Wagner ont exécuté des centaines de civils à Moura, petite commune du centre du Mali, entre le 27 et le 31 mars 2022. C’était la conclusion à laquelle Jeune Afrique, plusieurs autres médias et des organisations de défense des droits humains étaient arrivés quelques jours après les faits grâce aux témoignages de survivants et de sources locales.