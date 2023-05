Safaricom lance (enfin) son service de mobile money en Éthiopie

Plus de 51 millions de personnes dans sept pays africains utilisent le service de mobile money, M-Pesa, de Safaricom. © SIMON MAINA / AFP.

C’est la première licence de transfert d’argent par mobile accordée à un investisseur étranger en Éthiopie. La banque centrale du pays a donné le 11 mai son feu vert aux activités de mobile money de l’opérateur kényan des télécoms Safaricom, ont annoncé l’institution et l’entreprise.

Safaricom Ethiopia s’est vu attribuer en 2021 la seconde licence de téléphonie mobile en Éthiopie, au côté de l’opérateur historique et 100 % public Ethio Telecom. L’opérateur a mis progressivement son réseau en service depuis 2022, dans le pays qui compte 120 millions d’habitants.

Dans un communiqué, la Banque nationale d’Éthiopie (NBE) annonce « avoir délivré ce jour la licence de services de transfert d’argent par mobile à Safaricom M-Pesa Mobile Financial Service Plc ». Celle-ci est une filiale nouvellement créée de Safaricom Ethiopia, consortium dirigé majoritairement par Safaricom et comprenant notamment l’opérateur sud-africain Vodacom et le groupe japonais Sumimoto.

« Nous soutenons fortement la diffusion des systèmes de paiement digitaux comme substitut aux transactions en liquide », assure la NBE, alors que l’Éthiopie annonce depuis l’an dernier son intention d’ouvrir son secteur bancaire à des acteurs étrangers.

Un service mobile très rentable

À l’occasion du lancement de ses services à Addis-Abeba, en octobre 2022, Safaricom Ethiopia avait annoncé avoir conclu un accord avec le gouvernement éthiopien pour obtenir cette licence de « mobile money ».

« Avant de délivrer la licence, la NBE a amendé la législation nationale sur les systèmes de paiement, pour établir le cadre réglementaire nécessaire afin que les opérateurs de télécoms étrangers puissent fournir des services financiers mobiles [MFS] en Éthiopie », explique Safaricom Ethiopia dans un communiqué. L’entreprise ajoute prévoir de lancer ses services financiers via mobile au deuxième semestre 2023.

Le service M-Pesa de Safaricom, très répandu au Kenya notamment, permet aux utilisateurs d’envoyer et recevoir de l’argent, de payer des factures ou des achats, même sans disposer d’un compte bancaire. Safaricom affirme qu’il est utilisé par 51 millions de personnes de sept pays africains. Dans son dernier rapport financier, Safaricom estime que M-Pesa contribue à près de 40 % de ses bénéfices.

Ethio Telecom propose en Éthiopie un service de transfert d’argent via mobile appelé Telebirr, du nom de la monnaie nationale éthiopienne, le birr.

(avec AFP)