Derrière MSC et Maersk, CMA CGM dans la course au leadership dans les « transports intégrés »

L’acronyme BTL, pour Bolloré Transport & Logistics, lancé en 2016 afin de remplacer en Afrique BAL (Bolloré Africa Logistics), n’a plus lieu d’être à l’heure où le groupe vient de vendre ses dernières activités liées aux transports et à la logistique. Cyrille Bolloré et le conseil d’administration du Groupe Bolloré ont accepté le 8 mai, les 5 milliards d’euros proposés depuis le 18 avril lors de « négociations exclusives » avec Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM.