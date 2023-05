Accusé de livrer des armes à la Russie, l’Afrique du Sud dans le viseur des États-Unis

En anglais, on appelle cela faire du name and shame. Accuser nommément quelqu’un sur la place publique pour l’afficher et éventuellement l’embarrasser. L’ambassadeur américain Reuben E. Brigety s’y est essayé en conviant une poignée de médias locaux à Pretoria pour leur faire une annonce fracassante et sans conditionnel : l’Afrique du Sud a fourni des armes à la Russie. « Armer les Russes est extrêmement grave […]. Nous aimerions que l’Afrique du Sud commence à pratiquer sa politique du non-alignement », a-t-il lancé.