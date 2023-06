Ali Bongo Ondimba : « Je ne suis pas homme à ressasser le passé, je regarde vers l’avenir »

Deux ans qu’Ali Bongo Ondimba n’avait pas accordé d’entretien au long cours, depuis fin mars 2021 – c’était déjà à Jeune Afrique. Cette interview était elle-même la première depuis l’AVC qui l’avait frappé en octobre 2018.

Alors, évidemment, les sujets sont légion : sa santé et sa capacité à diriger le Gabon, les leçons qu’il a tirées de sa réélection in extremis et contestée par ses adversaires en 2016, sa propre évolution après avoir failli passer de vie à trépas et s’être acharné quotidiennement à recouvrer ses facultés, mais aussi le bilan qu’il tire de ses quatorze années de pouvoir, ses réussites et ses échecs, ses déceptions et ces proches collaborateurs dont il estime qu’ils ont trahi sa confiance…