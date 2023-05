En Côte d’Ivoire, un trafic de cocaïne qui intéresse la DEA américaine

Des membres de la Drug Enforcement Administration (DEA) à White Plains, New York, le 24 avril 2021. © KENA BETANCUR/AFP

L’enquête ivoirienne ayant entraîné le démantèlement, en avril 2022, d’un trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe, via la Côte d’Ivoire, a été bouclée par le pôle pénal économique et financier du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau.