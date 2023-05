Attaque de la synagogue de Djerba : les premiers éléments de l’enquête

Moins de 24 heures après l’attaque meurtrière de la synagogue de la Ghriba, les informations restent disparates alors que les médias en poste à Tunis convergent vers Djerba (Sud-Est) en Tunisie et que les messages de solidarité et d’empathie en provenance du monde entier se multiplient. Le déroulement précis des faits commence toutefois à être connu, ainsi que la façon dont les pèlerins et les forces de sécurité ont réagi lors de l’attaque. On connaît également l’identité des victimes, trois membres des forces de l’ordre et deux pèlerins membres de la même famille. Jeune Afrique livre ici une synthèse, point par point, des premiers éléments mis à jour par les enquêteurs.