Au Maroc, le PJD instrumentalise la question des binationaux

Le 29 avril dernier, Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD, islamo-conservateur modéré) et ancien chef du gouvernement, a formulé une proposition choc. Interdire aux binationaux l’accès aux fonctions ministérielles, en modifiant l’article 31 de la loi organique n°065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres. Curieux, si l’on se souvient qu’en 2012 le leader du Parti de la lampe, alors à la tête du gouvernement, avait affirmé que les binationaux demeuraient au cœur des priorités de l’action gouvernementale, par la défense de « leurs droits, la préservation de leurs intérêts et le renforcement de leurs liens avec la mère patrie ».