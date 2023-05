À Alger, une réunion de la Narc en rangs dispersés

Le 6 mai dernier, deux réunions militaires de la Capacité régionale d’Afrique du Nord (Narc, pour North Africa Regional Capability, en anglais) ont eu lieu à Alger en présence du chef d’état-major de l’armée algérienne, Saïd Chengriha. Celui-ci a profité de l’occasion pour appeler les pays membres à soutenir « ce mécanisme régional et tous les efforts qui sont à même de contribuer à l’instauration de la sécurité et de la paix à l’échelle internationale, continentale et régionale ». Il s’agissait d’une part de la 11e réunion du comité des chefs d’état-major et d’autre part de la 10e réunion du conseil des ministres de la Défense des États membres de cette antenne locale de la Force africaine en attente (FAA).

