Pourquoi le FMI mise-t-il autant sur la Zlecaf ?

Réunion consultative de la Zlecaf, en mai 2023, à Abuja au Nigeria. © AfCFTA Secretariat Official

Avec un marché de 1,3 milliard de consommateurs, et un PIB combiné de 3 000 milliards de dollars en 2022, la Zlecaf est la plus grande zone de libre-échange à l’échelle internationale. D’ailleurs, selon les prévisions de Charles Robertson, économiste en chef à Renaissance Capital, en 2040, le PIB africain devrait être supérieur au PIB combiné des États-Unis et de la zone euro de 2012.