Nominations, capital renforcé… Les habits neufs de la Bicici

Après le rachat en septembre 2022 de la Banque internationale pour le commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (Bicici) au français BNP Paribas, ses nouveaux propriétaires – un consortium d’entités publiques – esquissent la feuille de route de la banque.

L‘acquisition par l’État ivoirien de « sa première banque » a été rendue possible via le concours des actionnaires que sont la Banque nationale d’investissement (BNI), la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), le fonds de pension de retraite du secteur privé, la Caisse générale de retraite des agents de l’État (CGRAE) qui gère le secteur public, et la Caisse de dépôts et de Consignation (CDC-CI).