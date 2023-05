Alassane Ouattara, Macky Sall et Aziz Akhannouch attendus à Abidjan pour l’Africa CEO Forum 2023

L’Afrique est-elle condamnée à subir les crises nées loin d’elle ? C’est à cette question que les participants de l’édition 2023 du sommet annuel de l’Africa CEO Forum (ACF)*, organisé les 5 et 6 juin prochain à Abidjan, sont appelés à répondre avec, en ligne de mire, la recherche des solutions destinées à bâtir une riposte globale valable pour l’ensemble des principaux acteurs économiques.

Dans un contexte d’incertitude et de prolifération des crises à l’échelle mondiale, la construction d’économies africaines autonomes, résilientes et prospères sera, cette année plus que jamais, une priorité pour le plus grand rassemblement annuel du secteur privé en Afrique.

Ainsi, autour du thème « Réussir malgré les crises – de 300 à 3 000 : comment accélérer l’émergence de la prochaine génération de champions africains », plus de 1 800 chefs d’entreprise et de gouvernement sont attendus pour engager une réflexion de fond sur deux défis majeurs de la souveraineté économique du continent. D’abord, la réhabilitation de « l’État stratège », à même d’identifier et d’encourager les grandes priorités de croissance du continent pour qu’il s’insère au mieux dans les chaînes de valeur mondiales. Puis le soutien aux grandes entreprises, qui constituent le fer de lance de la compétitivité future des économies africaines.

L’idée est de créer les conditions d’un dialogue qui permette la mise en place de politiques publiques favorables à l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises africaines réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars. Si le continent veut limiter l’effet des crises exogènes, la multiplication des champions africains apparaît comme une nécessité absolue.

Parmi les personnalités confirmées pour ce nouveau rendez-vous figurent les chefs d’État ivoirien Alassane Ouattara et sénégalais Macky Sall ; Aziz Akhannouch, le chef du gouvernement marocain ; Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale (SFI ou IFC, groupe Banque mondiale, coorganisateur de l’événement) ; et de nombreux dirigeants de grandes entreprises tels que Claudio Descalzi, CEO d’ENI, Portia Derby, CEO de Transnet, Kuseni Dlamini, président de Massmart Holdings, Delphine Traoré, directrice générale d’Allianz Africa, Samaila Zubairu, PDG d’Africa Finance Corporation, Hassanein Hiridjee, CEO du Groupe Axian, Karim Beguir, CEO d’Instadeep, Jérôme Hénique, CEO d’Orange Afrique et Moyen-Orient, Hardy Pemhiwa, CEO de Cassava Technologies, Richard Bielle, PDG de CFAO, Jacques Vermeulen, directeur général de Coca-Cola Beverages Africa, ainsi que de nombreux autres décideurs venus de tout le continent et du monde entier.

Objectif : 3 000 champions africains

Fédérant les acteurs qui façonnent une Afrique souveraine, compétitive, en mesure de transformer les crises en opportunités, l’Africa CEO Forum se penchera sur de nombreuses thématiques clés : la conduite d’une transition énergétique adaptée au continent, l’impact local des mines ou de l’agro-industrie, le développement de voix africaines sur les grands sujets globaux, l’adaptation des entreprises à la crise inflationniste… Tous les grands secteurs seront couverts, avec plusieurs temps forts consacrés aux femmes dirigeantes, aux entreprises familiales et aux start-up. Une cinquantaine de sociétés innovantes ayant collectivement levé plus de 1 milliard de dollars sont attendues à l’événement.

« La persistance de l’état de crise auquel nous faisons face met en évidence la nécessité de construire un environnement économique propice à l’émergence d’une nouvelle génération de champions africains, symboles de résilience et d’innovation dans les secteurs fondamentaux, de l’agroalimentaire à l’énergie en passant par l’intelligence artificielle. De 300 champions aujourd’hui, nous estimons que ce nombre devrait être porté à 3 000 pour véritablement transformer le continent. Porter la voix d’une Afrique digne et souveraine sur la scène internationale, en suscitant des synergies entre public et privé, sera, une fois encore, le cœur de notre mission », a déclaré Amir Ben Yahmed, président de l’Africa CEO Forum et CEO de Jeune Afrique Media Group.

« L’Afrique a la capacité et la volonté de sortir plus forte de la vague de défis économiques mondiaux. Pour y parvenir, il faudra une coopération et une collaboration entre les secteurs privé et public du continent. L’IFC continuera à soutenir l’Afrique et à l’aider à tirer parti de ses atouts pour lutter contre le changement climatique, renforcer la sécurité alimentaire et favoriser une croissance durable et inclusive », a déclaré Makhtar Diop, directeur général de la SFI.

* Fondé en 2012 par Jeune Afrique Media Group, Africa CEO Forum est la plateforme de référence des dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales, des investisseurs internationaux, des responsables de multinationales, des chefs d’État, des ministres et des représentants des principales institutions financières actives sur le continent.