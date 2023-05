Ce que le Togolais Faure Gnassingbé vient faire à Paris

Faure Essozimna Gnassingbé a quitté Lomé ce 9 mai à destination de Paris, où il sera reçu ce mercredi pour un dîner privé au palais de l’Élysée. Il s’agit d’une visite officielle sur invitation d’Emmanuel Macron, selon une source à la présidence togolaise.

Délégation

Ont également pris place à bord de l’avion présidentiel le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yark Damehane, son collègue chargé de l’Agriculture, Antoine Lékpa Gbegbeni, et la ministre de l’Économie numérique et de la Transformation digitale, Cina Lawson. L’influent Gilbert Bawara, le ministre du Travail et des Lois sociales qui est réputé proche du chef de l’État togolais, a également fait le déplacement.