La santé des dirigeants tunisiens, un secret bien gardé

Il a suffi au président Kaïs Saïed de ne pas paraître pendant onze jours, à la fin du mois de mars, pour que les Tunisiens s’inquiètent et se perdent en conjectures. Faute de communication officielle de la présidence, les questionnements sur l’état de santé du président ont été alimentés par un post de l’ancien ministre des Affaires étrangères, le sulfureux Rafik Bouchlaka, gendre du non moins controversé Rached Ghannouchi, président d’Ennahdha. Celui-ci affirmait que le chef de l’État était hospitalisé à l’hôpital militaire de Tunis. Plus prudent, Ahmed Nejib Chebbi, dirigeant du Front de salut national (FSN), qui regroupe plusieurs partis d’opposition, demandait quant à lui au gouvernement de préciser si l’absence de Kaïs Saïed était motivée par son état de santé.

À Lire Réapparition de Kaïs Saïed en Tunisie

Quelques jours plus tard, c’est le président lui-même qui balayait en quelques mots toutes les rumeurs. Sans rien dire sur les raisons de son éclipse, il s’est agacé des inquiétudes exprimées au sujet d’une éventuelle vacance du pouvoir, prenant à témoin la cheffe du gouvernement Najla Bouden. « Le président s’est absenté deux ou trois jours ; il a attrapé froid et ça devient un problème, une vacance du pouvoir, un vide ? Ces gens ne méritent que mépris », a-t-il lancé. Le ton est celui d’un homme qui ne souffre aucune intrusion dans sa vie privée, notamment en ce qui concerne sa santé. Une attitude certes compréhensible, mais qui se traduit par une communication peu cohérente : en février 2020, dans une situation similaire, les services de la présidence avaient annoncé clairement que le président prenait quelques jours de repos sur avis de son médecin.

Pays sous tension

En mars 2023, la situation a changé : les détracteurs sont nombreux et le pays sous tension. La polémique sur la problématique institutionnelle liée à une éventuelle incapacité du chef de l’État à gouverner a été, cette fois, initiée par un professeur de droit qui se trouve être, également, un ancien proche de Saïed : Amine Mahfoudh. En évoquant en détail les enjeux d’une hypothétique vacance du pouvoir, il a donné du grain à moudre à l’opposition et à de nombreux commentateurs sur les réseaux sociaux, au point que le locataire de Carthage a dénoncé ce qu’il appelle « un degré de folie jamais connu en Tunisie ».

Un emballement qui ne doit pas occulter le désarroi, réel, d’une partie des Tunisiens durant cette séquence. « Il est notre président, on y tient. Il est le promoteur essentiel d’un projet de Tunisie nouvelle ; il est normal de s’inquiéter comme on le ferait pour un membre de notre famille », écrit par exemple l’un de ses partisans.

Le précédent Essebsi

Il faut dire aussi qu’en Tunisie, l’idée que le chef de l’État puisse souffrir de problème médicaux sérieux réveille quelques souvenirs douloureux. Beaucoup ont encore en mémoire la tension politique qui a prévalu au moment du décès du président en exercice, Béji Caïd Essebsi, le 25 juillet 2019, et les problèmes posés par l’absence de Cour constitutionnelle, l’autorité qui aurait dû se prononcer sur une vacance définitive du pouvoir. Souvenir d’autant plus traumatique que les causes de la mort de Béji Caïed Essebsi n’avaient pas été rendues publiques, alimentant la rumeur persistante d’un empoisonnement.

Trois ans et une nouvelle Constitution plus tard, la Cour constitutionnelle n’existe toujours pas alors que c’est en théorie à son président qu’il revient d’assurer l’intérim du chef de l’État. Un problème dont les Tunisiens n’avaient jusqu’à présent pas pris toute la mesure, et qui renvoie au besoin de transparence sur l’état de santé des présidents. Une question liée à celle de leur succession, ce qui reste un sujet tabou, d’autant que l’opposition est faible et les alternatives solides non identifiées.

Bulletin de santé

Malgré les demandes de la société civile, la Constitution de 2022, comme celle de 2014 avant elle, n’oblige pas les candidats à la présidentielle à produire un certificat de santé, pas plus qu’elle ne contraint le président en fonction à se soumettre à des contrôles médicaux réguliers débouchant sur la publication d’un bulletin de santé. Une absence de transparence que certains jugent risquée mais que d’autres justifient par la nécessité de préserver la stabilité du pays. « Qu’on arrête de vouloir de la transparence en tout, s’insurge Aymen, un militant du mouvement du 25 juillet. Il n’y a pas de leçon à recevoir. Mitterrand a bien caché son état de santé pendant des années. »

« Les Tunisiens ont toujours estimé que l’âge du président est un facteur de risque », précise un ancien médecin qui rappelle que la crise cardiaque de Bourguiba en 1967 a été un moment clé de son pouvoir. Son compagnon de route et médecin personnel, le professeur Amor Chadli, avait aussi révélé que les effets d’une médication inadaptée avait été désastreuse pour les troubles du sommeil du président, mais il soulignait que celui-ci avait « survécu en bonne santé pendant plus de trente ans après ses deux affections cardiaque et hépatique. (…) Il le devait à sa grande résistance physique », poursuivait le médecin qui confiait n’avoir pas « remarqué un trouble quelconque ou une anomalie dans son comportement ou dans ses propos ».

Bourguiba déclaré inapte

Pourtant, de l’aveu d’un proche, « Bourguiba n’a plus jamais été le même homme à partir des années 1970. Mais c’était sans doute et simplement un homme qui vieillissait dont on attendait beaucoup trop ». Le « Combattant suprême » a finalement été destitué en 1987 à faveur d’un coup d’État qualifié de « médical », puisque sept médecins l’ont déclaré inapte à poursuivre sa tâche. Son successeur, Zine el-Abidine Ben Ali, a également été confronté à la maladie lors de son exercice du pouvoir.

Rien n’a jamais clairement été dit, mais beaucoup ont attribué à un cancer de la prostate les traits tirés et le teint pâle qu’on lui a connus dans les années 2003-2004, ainsi que des périodes répétées où aucune photo n’accompagnait la couverture de l’activité présidentielle dans les médias. Mais là encore, l’omerta a prévalu et rien n’a bouleversé la continuité de l’État.

Le pouvoir rend fou

Dans le cas de Kaïs Saïed aussi, le silence officiel a alimenté les rumeurs les plus variées. En 2019, dès la prise de fonction de cet homme à l’élocution atypique, ses rivaux politiques avaient laissé entendre qu’il avait des troubles psychologiques. « Autiste » selon son ancien ami, Sghaïer Zakraoui, « psychopathe » selon Lotfi Mraihi, président de l’Union populaire républicaine (UPR), et l’opposition de surenchérir en soulignant que le pouvoir rend fou. Mais l’affirmation la plus troublante émane d’un enregistrement attribué à Nadia Akacha, ancienne cheffe du cabinet présidentielle, qui alertait sur la « gravité de l’état psychologique » de Kaïs Saïed. Rien de bien élégant ni de réellement prouvé.

Nabil Karoui, en campagne électorale, avait de son côté fait allusion à un cancer du chef de l’État, tandis que Moncef Marzouki, ancien président avait été plus frontal, et même véhément, en traitant Kaïs Saïed de « malade mental ». Face à ces attaques émanant de rivaux, de simples partisans ou de médecins qui ne l’ont jamais rencontré, et encore moins ausculté, le président n’a jamais voulu répondre ou argumenter. On le dit atypique ? « J’ai parfois l’impression de venir d’une autre planète », reconnaît-il. Une manière, pour lui, de clore le débat.