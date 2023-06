A2P, Witti, Mayelia… Ces PME ivoiriennes parties à la conquête du continent

Romarick Olomon (g.) et Mohamed Hamza, cofondateurs d’Afrique Phyto Plus. © DR

LE PORTRAIT ÉCO DE LA SEMAINE – Dans l’agro-industrie, la finance ou le contrôle technique, des jeunes entreprises créées à Abidjan ont réussi à déployer rapidement leurs activités à l’étranger.

A2P, fer de lance des intrants

Fondé à Abidjan en 2013, le fournisseur de produits phytosanitaires et de semences a déjà conquis 10 % du marché ivoirien, tout en étendant ses activités au Mali et au Burkina Faso.

L’aventure, commencée il y a tout juste dix ans, réunit un trio d’associés : Romarick Olomon, passé par le spécialiste des solutions agricoles Callivoire, filiale du géant indien de l’agrochimie UPL ; Mohamed Hamza, qui a débuté dans l’informatique, en France, au sein de la société Cortix, avant de rentrer au pays dans les années 2010 ; et Stéphane Apoque, alors à la tête du négociant ivoirien Kineden Commodities, positionné sur le créneau du cacao certifié durable et exportant environ 50 000 tonnes (t) de fèves par an.