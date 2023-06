Mamadou Touré : « Au RHDP, nous abordons les élections avec beaucoup de sérénité »

Porte-parole adjoint du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Mamadou Touré est l’un des quadras les plus médiatiques du parti au pouvoir et du gouvernement, au sein desquels il a connu une ascension fulgurante ces dernières années. Depuis juillet 2018, il occupe le poste de ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, des questions sur lesquelles le président Alassane Ouattara a décidé de porter une attention toute particulière en 2023, qu’il a consacrée « année de la jeunesse ».

Lors de son discours devant le Congrès sur l’état de la nation, le 25 avril dernier, le chef de l’État a ainsi annoncé un « plan Marshall » pour la jeunesse, assorti de plusieurs milliards de francs CFA d’investissements. Comment ces ressources sont-elles mobilisées et utilisées ? Mamadou Touré, qui sera par ailleurs candidat aux élections régionales dans le Haut-Sassandra – dont il est originaire –, fait le point sur ce vaste programme.