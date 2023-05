Ousmane Sonko condamné en appel à six de mois de prison avec sursis

Ousmane Sonko s’adresse à ses partisans, le 16 mars 2023 à Dakar (archives). © Anadolu Agency via AFP

Ce lundi 8 mai, la cour d’appel a « partiellement infirmé » le jugement rendu le 30 mars dernier dans l’affaire opposant Ousmane Sonko au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Condamné à six mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique, le principal opposant au président Macky Sall peut-il perdre son éligibilité en cas de condamnation définitive ? C’est en tout cas ce qu’affirment les avocats de la partie civile, en vertu, selon eux, des articles L29 et L30 du code électoral. L’un de ses conseils affirme pourtant le contraire.