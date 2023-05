Face au Sénégal, pourquoi Georges Donkor doit jouer l’apaisement

Après d’intenses batailles diplomatiques avec le Sénégal et son candidat, Amadou Hott puis Oulimata Sarr, actuelle ministre de l’Économie, le Ghanéen George Donkor est finalement parvenu à ses fins en ralliant la majorité des gouverneurs à sa cause. Le président de la Banque pour l’investissement et le développement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (BIDC) – la banque de développement de la Cedeao – a été reconduit à l’unanimité pour un second mandat de cinq ans à compter du 1er février 2024.