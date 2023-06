« Le jour où Mobutu a fait assassiner mon père », par Claudel André Lubaya

Chaque année, le 1er mai, ma famille et moi allons jeter quelques fleurs dans le fleuve Congo, à Ngaliema. C’est là que, depuis cinquante-cinq ans, rôdent ceux que j’appelle les « fantômes errants », sans croix ni cercueil. C’est là, près de l’hôpital de la Rive, à l’endroit où le fleuve est le plus profond, que reposent les corps de mon père et de ses compagnons.