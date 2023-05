Qatar Airways ouvre un hub au Rwanda pour développer le cargo en Afrique

Les vols cargo entre Doha et Kigali n’ont pas encore une fréquence élevée : une rotation hebdomadaire Istanbul-Doha-Kigali en A310 depuis mars dernier, et, à compter de ce mois de mai, deux vols en Boeing 777. Mais Qatar Airways Cargo, qui propose, également depuis mars, un vol fret intra-africain entre Kigali et Lagos, trois fois par semaine en A310, compte bien renforcer son activité au Rwanda.