Les Africains fuiront-ils bientôt plus le changement climatique que la guerre ?

Le chiffre est alarmant : en 2050, un migrant climatique interne sur deux sera Africain, d’après les prévisions de la Banque mondiale. En 2022, pour la première fois en Afrique subsaharienne, les catastrophes climatiques ont même provoqué presque autant de déplacements internes que les conflits, pourtant eux aussi en nette augmentation.

Sur la seule année dernière, les inondations, les sécheresses et les ouragans ont forcé 7,4 millions d’Africains à quitter leur foyer selon un rapport de l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) publié jeudi 11 mai. Quels sont les pays les plus touchés ? Quel est le lien entre l’activité humaine et ces déplacements ? Décryptage en infographies.