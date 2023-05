Ces complotistes qui accusent le Maroc de voler la pluie à l’Espagne

« Il pleut partout en Europe. Il pleut aussi sur la terre sèche du Maroc, le nouveau potager de l’Europe. Mais en Espagne, on ne trouve plus que sécheresse extrême et démolition de barrages», tweete une internaute espagnole. « Vous quittez l’Espagne au sec et il n’y a pas de récoltes. Alors que le Maroc profite de la pluie et des récoltes qui sont vendues ici », renchérit un autre.

À Lire Comment le Maghreb peut juguler la sécheresse