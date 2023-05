Ouattara, Gbagbo, Bédié… Les locales, tour de chauffe avant la présidentielle

Photo de famille avec les membres du Parlement réunis en Congrès, le 25 avril 2023, à Abidjan. Autour d’Alassane et Dominique Ouattara : Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat, et Adama Bictogo, président de l’Assemblée nationale (à g.), et Tiémoko Meyliet Koné, vice-président du pays (d.). © ISSOUF SANOGO/AFP

La campagne électorale n’est pas encore officiellement ouverte en Côte d’Ivoire, pourtant tous les ingrédients en sont déjà réunis. Sur le terrain, les alliances se font et se défont, des rapprochements se précisent, les dons aux plus démunis et les cadeaux aux associations locales se multiplient, des concerts pour les jeunes s’organisent, les promesses s’entrechoquent… Et les appétits politiques s’aiguisent.

Le 2 septembre, des millions d’Ivoiriens seront appelés à renouveler leurs représentants locaux dans le cadre d’élections régionales et municipales couplées. Un tour de chauffe pour les partis, à deux ans de la prochaine course à la magistrature suprême, prévue en 2025.