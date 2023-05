En Mauritanie, les discrets sécurocrates de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani

Les cercles sécuritaires, en Mauritanie, cultivent l’art du secret. Certes, d’autres sphères du pouvoir sont elles aussi nimbées de mystère, mais le milieu de la défense, lui, est verrouillé à triple tour. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani connaît parfaitement les rangs de l’armée pour avoir été, durant dix ans, chef d’état-major. Ancien patron de la Sûreté nationale, il fut aussi, entre autres, commandant de l’ultra-sensible Bataillon blindé et chef du deuxième bureau à l’État-Major national, chargé du renseignement militaire.

Si les résultats de la Mauritanie, notamment en matière de lutte antiterroriste, sont salués à l’étranger, c’est aussi parce que c’est dans le système sécuritaire que les autorités ont le plus investi ces dernières années. La défense dispose en effet du budget le plus important et l’ex-chef de l’État Mohamed Ould Abdelaziz avait déjà octroyé plus de moyens à l’armée pour sa formation et son équipement. Dans ses rangs, l’ambiance est donc plutôt détendue.