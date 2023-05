En Côte d’Ivoire, le PDCI dévoile ses candidats pour les locales

Après celles du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), la liste des candidats du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) aux élections municipales et régionales du 2 septembre était très attendue. La rencontre entre Henri Konan Bédié et tous ceux ayant fait acte de candidature le 29 avril, à Daoukro, laissait présager l’imminence de sa diffusion. C’est désormais chose faite, dans un document signé par l’ancien président et rendu public le 2 mai par des journaux proches du parti.