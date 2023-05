Au Sénégal, la police a-t-elle vraiment voulu assassiner Ousmane Sonko ?

Œil pour œil, dent pour dent : Ousmane Sonko préfère-t-il le « gatsa-gatsa » (la loi du Talion, en wolof) au système judiciaire sénégalais ? Après s’en être sévèrement pris à certains magistrats « qui agissent sur commande pour des raisons strictement matérialistes et qui ont décidé de servir un homme et non pas le droit », le principal opposant à Macky Sall – qui doit comparaître le 8 mai dans son procès en appel pour diffamation – a de nouveau accusé les forces de défense et de sécurité sénégalaises de tentative d’assassinat lors d’une longue conférence de presse, le 1er mai.