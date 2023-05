La police marocaine expérimente le BolaWrap, nouvelle arme non létale

Officiellement mis en service par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) depuis la mi-juin 2022, le BolaWrap fait de plus en plus parler de lui. Cette arme non létale d’origine américaine est une sorte de lasso high-tech permettant d’immobiliser une cible.

Il s’agit d’une télécommande pouvant propulser à une vitesse de 150 ou 200 mètres par seconde une cordelette en kevlar (matière utilisée pour les gilets pare-balles) équipée de petits crochets en métal, qui entrave les mouvements d’un individu le temps qu’un policier lui passe les menottes. Si le BolaWrap est présenté comme moins dangereux qu’une arme à feu, il peut toutefois occasionner des blessures, voire des étranglements, s’il est projeté au-dessus des épaules.