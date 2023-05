À Bouaké, Simone Gbagbo prêche le pardon entre Ivoiriens

C’est accompagnée d’une fanfare et de chants de ses militants que Simone Gbagbo a fait son entrée sur le terrain de N’Dakro, un quartier périphérique de Bouaké. Malgré une pluie abondante toute la matinée, des centaines de membres du Mouvement des générations capables (MGC) sont bien là pour scander des slogans à la gloire de l’ancienne première dame et agiter des petits drapeaux à son effigie. Beaucoup arborent des pagnes bleu et rose aux couleurs du parti.