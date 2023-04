Des supporteurs d’Ousmane Sonko vendent des polos à son effigie, le 14 mars 2023. © Annika Hammerschlag / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

C’est Me El Hadji Diouf, l’avocat de la plaignante, qui a confirmé l’information. Le procès d’Ousmane Sonko, accusé de « viols et menaces de mort » par Adji Sarr, une employée d’un salon de beauté et de massage, a été fixé au 16 mai.

Candidat déclaré à la présidentielle de 2024, l’opposant sénégalais a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire en mars 2021. Un juge d’instruction avait décidé le 18 janvier de le renvoyer devant une chambre criminelle. Et son arrestation en mars 2021 avait contribué à déclencher plusieurs jours d’émeutes meurtrières, de pillages et de destructions qui avaient fait au moins une douzaine de morts.

« Machination »

Ousmane Sonko, président du parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), dénonce une « machination » ourdie par le président Macky Sall pour l’écarter, ce que ce dernier réfute.

Dans une affaire distincte, L’opposant est également poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, un responsable du parti présidentiel, pour « diffamation, injures et faux ». Il a été condamné le 30 mars à deux mois de prison avec sursis mais conserve cependant son éligibilité pour la présidentielle de 2024, selon ses avocats. Le procès en appel est prévu le 8 mai.

(Avec AFP)