Coup de filet antiterroriste au Maroc : treize arrestations liées à Daech

Une opération menée le 27 avril dernier, par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a permis l’interpellation de treize terroristes dans pas moins de dix villes marocaines. Cette descente de police, coordonnée avec les services préfectoraux de la police judiciaire, a eu lieu simultanément à Casablanca, Béni Mellal, Mohammédia, Khénifra, Témara, Tiflet, Tanger, Ksar El-Kébir, Rissani et Berkane. Selon le communiqué de la BCIJ, l’intervention policière a été directement supervisée par le parquet chargé des affaires de terrorisme et d’extrémisme.

Les individus interpellés, âgés de 19 ans à 49 ans, auraient prêté allégeance à l’organisation terroriste Daech. D’après les premières révélations, ils seraient même en lien avec des cellules terroristes actuellement installées au Sahel. Les perquisitions effectuées au domicile des suspects ont permis la saisie d’équipements et de supports numériques qui sont en cours d’analyse, mais aussi d’écrits et de tracts d’idéologues extrémistes faisant l’apologie du terrorisme, encourageant les attentats suicide et incitant à la violence.

Selon les données de l’enquête préliminaire, une partie des suspects serait mêlée à la préparation d’actions de sabotage visant des installations et des sites névralgiques, mais aussi des personnes et des institutions de sécurité dans le cadre d’actes de terrorisme individuel.

Mort d’un policier à Casablanca

En mars dernier, après la mort d’un policier d’Errahma dont le corps a été retrouvé calciné, la police judiciaire de Casablanca avait appréhendé trois personnes affiliées à Daech. Soupçonnées de meurtre avec préméditation dans le cadre d’un projet terroriste, elles auraient eu l’intention d’exécuter un fonctionnaire de police. Leur plan : s’emparer de son arme de service, dans le but de braquer une agence bancaire.

Les deux principaux suspects ont été arrêtés lors d’opérations simultanées à Casablanca et à Sidi Harazem, en périphérie de la ville de Fès, avant que le troisième suspect ne soit arrêté lors d’une opération ultérieure dans la ville de Casablanca. Leurs interrogatoires ont permis l’arrestation de dix autres complices appartenant au même groupe terroriste.

Ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison de Salé, sur ordre du juge d’instruction. Quelques jours plus tard, l’un des trois détenus arrêtés, s’est suicidé dans sa cellule.