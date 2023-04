Massacre de Moura au Mali : le rapport de l’ONU bientôt publié ?

Modi, 24 ans, témoin des exactions des Fama et de Wagner sur les habitants de Moura. © NYT/Redux/REA

La lumière va-t-elle enfin être faite sur le massacre de Moura, qui pourrait bien être la pire exaction commise par l’armée malienne en plus de dix ans de guerre ? Du 27 mars au 1er avril 2022, entre 200 et 400 civils auraient été tués par les Forces armées maliennes (Fama) et par des mercenaires du groupe Wagner dans le village de Moura, situé dans le cercle de Djenné, dans le centre du Mali.

Retard inédit