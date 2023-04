Abdelmadjid Tebboune congédie cinq de ses émissaires

La décision n’a pas fait l’objet d’une annonce officielle, comme ce fut le cas lors de leur nomination en septembre 2021, mais d’une simple publication dans le Journal officiel du 16 avril 2023. La présidence de la République a mis fin aux fonctions de cinq des sept envoyés spéciaux chargés de conduire l’action internationale de la diplomatie algérienne.

Les cinq diplomates concernés sont Ahmed Benyamina (sécurité internationale), Abdelkrim Harchaoui (diplomatie économique), Noureddine Aouam (cause palestinienne, Moyen-Orient et question libyenne), Leïla Zerrougui (grands partenariats) et Taos Haddadi-Djellouli (communauté nationale établie à l’étranger).

Dans la foulée de la mise à l’écart de Lamamra

Les deux autres envoyés spéciaux qui composent le panel ont été maintenus dans leurs fonctions. Amar Belani, nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, occupe encore son poste de chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, tout comme Boudjemaa Delmi, qui assure la mission de questions africaines et de la présidence du comité de suivi de l’application de l’accord d’Alger sur la paix et la réconciliation au Mali.

La non-désignation de remplaçants indique que la présidence de la République n’envisage pas pour l’heure de prolonger cette action diplomatique, dont le bilan des activités et des misions ne semble pas être concluant.

Ces envoyés spéciaux avaient pour mission d’accompagner et d’assister le chef de l’État, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, en matière d’analyse et d’anticipation de la politique internationale. Leurs postes ont été créés en septembre 2021, peu de temps après le retour de Ramtane Lamamra à la tête de la diplomatie algérienne, en juillet de la même année.

En désaccord avec le président Abdelmadjid Tebboune sur certains dossiers internationaux et soupçonné de nourrir des velléités présidentielles, Ramtane Lamamra a été peu à peu marginalisé au profit d’Amar Belani. Début mars dernier, il avait émis le souhait d’être déchargé de ses fonctions, avant d’être remplacé par Ahmed Attaf, lequel a été nommé à la tête des Affaires étrangères dès le 16 mars.