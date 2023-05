LE DÉCRYPTAGE DE JA – De débats enflammés sur les plateaux des talk-shows en batailles d’invectives sur les réseaux sociaux, le lancement de l’opération « Wuambushu » à Mayotte a vu l’émergence de deux camps aux positions apparemment inconciliables. D’un côté, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui vante la « fermeté » de l’opération qu’il a lancé, dont l’argumentaire est repris par ses principaux soutiens, au premiers rangs desquels la députée mahoraise Estelle Youssouffa, qui dénonce « la menace hybride des flux migratoires orchestrée par Moroni ». De l’autre, des associations de défense des droits des migrants et une partie des élus de la gauche française qui, pour reprendre les termes de la députée LFI Mathilde Panot, mettent en cause une politique migratoire « inhumaine » et « haineuse ».