Mondial 2030 : la candidature Arabie Saoudite-Égypte-Grèce déjà enterrée ?

Une réplique du trophée de la Coupe du monde avant le match amical entre l’Argentine et le Panama au stade Monumental de Buenos Aires, le 23 mars 2023. © JUAN MABROMATA / AFP

Au train où vont les choses, le duel pour l’organisation de la Coupe du Monde de football en 2030 risque de se résumer à un choc entre d’un côté, le trio composé du Maroc, de l’Espagne et du Portugal et de l’autre, quatre pays sud-américains (Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay). À quelques semaines du dépôt officiel des dossiers à Zürich (Suisse), au siège de la Fifa, seules ces candidatures ont été officiellement validées.