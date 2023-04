Derrière le Maroc et son champion OCP, Kaïs Saïed se lance sur la piste du phosphate

Le président tunisien Kaïs Saïed a appelé à relancer l’industrie en berne du phosphate, susceptible à ses yeux de générer de revenus permettant à la Tunisie de se passer des emprunts auprès des institutions internationales.

Le chef de l’État a abordé cette question le 26 avril lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale, trois semaines après avoir rejeté les « diktats » du Fonds monétaire international (FMI) qui conditionne l’octroi d’un prêt de 2 milliards de dollars à la Tunisie à des réformes économiques et à la levée de certaines subventions étatiques.

« Or non exploité »

Kaïs Saïed a comparé le phosphate dont regorge le sous-sol tunisien à de l’or non exploité. « Notre or est sous terre alors que le pays est confronté à une situation financière difficile », a-t-il dit lors de la réunion, selon une vidéo diffusée par la présidence.

« La qualité du phosphate tunisien est parmi les meilleures au monde et il faut trouver une solution rapide à ce problème. Cette situation ne peut pas durer », a-t-il ajouté. Estimant que la production pouvait atteindre dix millions de tonnes par an, il a affirmé que les revenus générés pourraient « renflouer en grande partie les caisses de l’État qui ne sera plus dans l’obligation d’emprunter de l’étranger ».

Il a en outre dénoncé « la corruption » en grande partie responsable selon lui du ralentissement de la production, citant notamment l’acquisition de wagons pour le transport du phosphate qui « se sont avérés inutilisables sur la voie ferrée existante ».

Région marginalisée

Ancien fleuron de l’économie tunisienne, la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) a vu sa production s’effondrer depuis la révolution de 2011, à cause d’un manque d’investissements et de troubles sociaux à répétition pour réclamer emplois et mesures de développement dans la région marginalisée du centre-ouest, où est extrait ce minerai servant à fabriquer de l’engrais.

La Tunisie, qui en produisait 8 millions de tonnes en 2010, n’en extrait plus que 2,7 à 4 millions de tonnes par an depuis. Le pays est passé de cinquième à douzième producteur mondial. En 2020, il a même du importer du phosphate depuis l’Algérie pour subvenir à ses besoins.

L’exploitation du phosphate, censée être une source de revenus, est désormais une charge pour l’État. Le complexe chimique tunisien, qui transforme le phosphate est également en grande difficulté.

(avec AFP)