Leila Ben Ali va-t-elle racheter la liberté d’Imed Trabelsi ?

Pour Leila Ben Ali, revoir son neveu Imed, qu’elle a longtemps considéré comme son fils, n’est peut-être plus une chimère. Au-delà des rumeurs qui circulent depuis quelques semaines, plusieurs sources tunisoises confirment qu’Atka Chebil, avocate et sœur aînée d’Ichraf, l’épouse du président Kaïs Saïed, ainsi que le frère du chef de l’État, Naoufel Saïed, lui aussi avocat, auraient pris en charge – pour le moment de façon officieuse et confidentielle – le dossier sensible relatif à la libération d’Imed Trabelsi, incarcéré depuis plus de douze ans.