Le ministre congolais des Sports Hugues Ngouélondélé répond aux Diables rouges

Hugues Ngouélondélé, le ministre congolais de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation civique. © DR

Suite à la parution de notre chronique « Au Congo, la colère des Diables rouges », commentant la décision du ministre congolais de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, de supprimer la prime de présence pour les joueurs de l’équipe nationale de football, le directeur général des Sports au ministère nous a fait parvenir la mise au point suivante – dans laquelle le ministre répond aux joueurs.

« Il convient de préciser, qu’initiée à partir de l’année 1996, lors des éliminatoires de la coupe du monde de football de 1998, la prime de présence ou de participation avait pour vocation de récompenser la venue des joueurs suite à l’appel de l’équipe nationale. La somme était estimée à deux millions de F CFA, au moment où il a été décidé de la supprimer.

Aujourd’hui, la nouvelle vision du ministère repose sur la nécessité, dans le management de notre équipe nationale, de corréler l’acte de présence à l’indispensable exigence de performance sportive. Les résultats mitigés des Diables rouges attestent que récompenser la seule présence n’est une garantie ni d’efficacité ni de performance. Cela ne suffit plus pour bénéficier d’une prime, il faut que celle-ci soit rattachée à une base beaucoup plus méritante pour encourager les joueurs à de meilleurs résultats.

Récompenses aux performances

À cet effet, le ministère en charge des sports a désormais pris la décision par circulaire de n’attribuer que les primes de victoire et de match nul jugées plus efficaces, pour optimiser la performance sportive et obtenir de meilleurs résultats.

Procédant à une évaluation de la prime de présence afin d’en tirer une conclusion définitive, le ministère avait déjà engagé le 20 mars dernier, au cours de l’une des réunions hebdomadaires qu’il tient avec la Fecofoot [Fédération congolaise de football], un échange à ce sujet.

Par ailleurs, pour ce qui est des arriérés de remboursements et de primes dues, un traitement d’apurement est en cours dans les services financiers du ministère.

Toutefois, il est important de souligner que le gouvernement accompagne de manière constante les Diables rouges notamment par le soutien à la participation aux stages de préparation, la mise à disposition d’infrastructures et d’installations sportives, la prise en charge des frais de transport internationaux et d’hébergement ainsi que les récompenses aux performances.

À deux matchs de la qualification pour la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2024) qui se tiendra en Côte d’Ivoire, il est de bon augure de se préparer sur de nouvelles bases à la fois techniques, mentales et morales. »