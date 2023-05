Comment le Sénégalais Papa Amadou Sarr a rebondi à Paris 

LE PORTRAIT ÉCO DE LA SEMAINE – Il s’est longtemps abstenu de tout commentaire. Mais un peu plus d’un an après son éviction du gouvernement sénégalais, le 8 mars 2022, Papa Amadou Sarr n’a rien oublié de sa violence. Celui qui est alors ministre en charge de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) apprend son limogeage alors qu’il est en direct, à la télévision, pour tenter de s’expliquer.