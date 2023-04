Smart Africa, l’alliance du numérique de Paul Kagame, a-t-elle rempli ses promesses ?

C’est dans le majestueux décor des chutes Victoria, au Zimbabwe, que Smart Africa a tenu à célébrer ses dix ans, profitant de la tenue de son événement annuel, le Transform Africa Summit (du 26 au 28 avril).

Pour Lacina Koné, directeur général de l’alliance publique-privée panafricaine depuis 2016, c’est surtout l’occasion de montrer l’engagement que son organisme a su créer au fil des ans, en réunissant 5 000 participants de plus de 100 pays, dont six chefs d’État (Zimbabwe, Rwanda, Sénégal, Eswatini, Malawi et Zambie), plusieurs ministres et des représentants du secteur privé.