Le Cameroun s’enflamme à son tour contre les télécoms

Il aura fallu 48 heures à la ministre des Postes et Télécommunications pour répondre au mouvement de colère qui a gagné la société camerounaise depuis le 23 avril, date à laquelle a été lancé le mouvement de boycott quotidien des services d’appel et d’internet, entre 12 et 14 heures.

