Trafic de cocaïne en Côte d’Ivoire : les hommes d’affaires bientôt libérés ?

Les hommes d’affaires interpellés dans le cadre de l’enquête sur le trafic de cocaïne entre la Côte d’Ivoire, l’Europe et l’Amérique du Sud sont toujours en détention provisoire, les demandes de libération formulées par leurs avocats ayant toutes été rejetées. Le pôle économique et financier du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a clos l’instruction fin décembre et depuis, un procès se fait attendre.

Selon des éléments de l’enquête, plusieurs suspects, dont les hommes d’affaires Richard Ghorayeb, Dominique Amata et Hussein Taan, semblent avoir finalement été mis hors de cause, même si des zones d’ombre subsistent sur certains flux financiers et acquisitions immobilières.

Comptes bancaires