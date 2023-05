Au Soudan, l’or et la guerre ne font pas bon ménage

Avec des gisements dans le nord-est et le centre du pays ainsi que dans la région du Darfour (ouest), le Soudan pointe à la troisième position en matière de ressources aurifères sur le continent derrière l’Afrique du Sud et le Ghana, selon la plateforme d’investissement Energy Capital and Power et la société Statista.

Alors que le pays est secoué par une guerre civile depuis mi-avril, l’or y prend une place de plus en plus importante. C’est ce métal précieux qui finance l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane mais aussi les forces de son rival, le général Mohamed Hamdan Dagalo (« Hemetti »). C’est aussi cette ressource qui fait vivre des millions de travailleurs locaux, des familles de mineurs aux transporteurs en passant par les commerçants.