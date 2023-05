Où trouver l’argent pour financer le développement ?

NOUVELLE ÈRE DU DÉVELOPPEMENT (2/3) – Comparé à leur réaction mitigée durant la crise financière de 2008, les banques multilatérales de développement (BMD) « se sont retroussé les manches et ont augmenté leurs investissements » depuis 2020, a reconnu le think tank britannique ODI (ex-Overseas Development Institute).

Au cours des années fiscales achevées en juin 2021 et juin 2022, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), filiale du groupe de la Banque mondiale (GBM), a décaissé près de 52 milliards de dollars, soit une moyenne de 26 milliards de dollars par an, contre 19,3 milliards les trois années précédentes.