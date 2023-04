Face au fléau de la cybercriminalité, l’Afrique en quête de solutions

Les 24 et 25 avril, Abidjan accueille la troisième édition du Cyber Africa Forum (CAF) consacré aux « solutions pour sécuriser la transformation digitale de l’Afrique ». Organisé par la plateforme de référence sur la cybersécurité en Afrique Ciberobs, cet évènement panafricain réunit des acteurs clés de la cybersécurité pour inciter les décideurs publics et privés à renforcer leurs partenariats multisectoriels et transnationaux pour se protéger.