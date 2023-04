Les 20 futurs champions de la tech africaine : lauréats, analyses, portraits… notre enquête exclusive

LES 20 FUTURS CHAMPIONS DE LA TECH – Quel rapport existe-t-il entre la start-up sénégalaise Chargel, qui propose un système de guichet unique pour le fret routier, la nigériane Eden Life, qui assure vouloir « mettre les corvées domestiques en pilotage automatique », et la néobanque ivoirienne Djamo, qui cible les clients de l’élite ? Toutes comptent parmi les 20 start-up africaines sur lesquelles il faudra compter dans les mois et les années à venir.

Au terme de plus de trois mois d’enquête, durant lesquels Jeune Afrique a fait analyser l’écosystème des start-up africaines à plus d’une vingtaine d’investisseurs parmi les plus actifs du continent, nous vous dévoilons aujourd’hui le nom des vingt entreprises qui, de la fintech à la logistique en passant par l’e-commerce, révolutionneront l’économie africaine.

Pour certaines d’entre elles, ces jeunes pousses n’ont encore levé qu’une centaine de milliers de dollars, mais leur business model est jugé comme à fort potentiel. Au sein de cette sélection, quelles sont les plus en pointe dans le domaine – ô combien concurrentiel – de la digitalisation bancaire ? Quels pays sont le plus représentés ? Mais aussi quelles conclusions peut-on tirer des résultats de notre enquête sur l’écosystème start-up africain ? Toutes les réponses à ces questions sont à découvrir dans notre enquête exclusive.

Tous les articles de notre enquête :

