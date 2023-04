Champions de la Tech – Les 20 start-up africaines à suivre en 2023 : notre palmarès complet

LES 20 FUTURS CHAMPIONS DE LA TECH – Kuunda Digital, Kwely, Datapathology… Retenez bien ces noms. Dans quelques mois, ces entreprises feront probablement la une des sites d’actualités – spécialisés ou non – du continent, et peut-être au-delà. Pour établir la liste des 20 start-up sur lesquelles il faudra compter en 2023, Jeune Afrique a pris le pouls de ceux qui, dans ce secteur hautement concurrentiel, font la pluie et le beau temps : les investisseurs les plus actifs en Afrique. Nous leur avons imposé de choisir des jeunes pousses à la fois dans et en dehors de leur portefeuille, et de restreindre leur sélection à des entreprises ayant réalisé leur première levée de fonds (amorçage) après le 1er janvier 2019.

Après confrontation et analyse des réponses de plus d’une vingtaine d’entre eux, nous avons pu établir cette liste des jeunes pousses les plus prometteuses du continent, parmi lesquelles vous trouverez aussi bien des start-up, qui ont levé à peine 100 000 dollars, comme des plus confirmés, qui ont déjà levé quelques dizaines de millions. Car comme vous l’avez compris, le critère essentiel de cette sélection n’est pas le montant des fonds levés, mais le potentiel.

Sans surprise, c’est dans le secteur des fintech et du e-commerce que la majeure partie de ces – peut-être – futures licornes africaines évoluent. Les entreprises créées en Afrique anglophone, en particulier au Nigeria, y tiennent le haut du pavé. Du transport aux services, en passant par la santé (les « healthtech »), l’avant-garde des start-up continentales compte des membres dans la quasi-totalité des secteurs de pointe. À l’exception notable de l’un d’entre eux, pourtant en plein développement : la « cleantech », qui répond à un besoin d’adaptation des populations ou des entreprises aux changements climatiques, mais n’assure pas encore suffisamment de revenus confortables.

Pour naviguer dans notre palmarès ci-dessous et découvrir les portraits des entreprises qui vont redessiner demain le visage de la tech africaine, il suffit de cliquer sur l’image ou le lien sous chacun des secteurs.