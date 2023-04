Les futurs champions africains de la tech dans les services

LES 20 FUTURS CHAMPIONS DE LA TECH – Ressources humaines, sécurité et conciergerie, les services ont réussi à intégrer notre sélection des 20 start-up les plus prometteuses d’Afrique. Créées au Nigeria et en Égypte, les quatre jeunes pousses tirent notamment leur force de leur capacité à nouer des partenariats avec des géants de leur chaîne de valeur. Voici leurs trajectoires.