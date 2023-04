Les start-up africaines les plus prometteuses du e-commerce

Pour dégager des marges acceptables, les jeunes pousses du e-commerce se sont concentrées sur le B To B. © Montage JA : Sabrina/stock adobe

LES 20 FUTURS CHAMPIONS DE LA TECH – Si les difficultés de la première licorne africaine, Jumia, ont pu faire penser que le e-commerce ne faisait plus recette, il n’en est rien. La preuve avec ces cinq places de marché qui ont majoritairement choisi des business model avec des entreprises comme clients plutôt que des consommateurs finaux. Sans doute car elles sont plus facilement identifiables et moins volatiles. Présentation.